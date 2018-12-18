В Туве прохожие спасли восьмилетнюю девочку от насильника-убийцы

Подозреваемый подошёл к ребёнку и, представившись полицейским, попытался увезти его в безлюдное место.

В столице Тувы, Кызыле, восьмилетняя девочка чудом спаслась из рук насильника, отсидевшего в колонии строгого режима 20 лет. Как сообщили в республиканском управлении СК, на новое преступление он пошёл спустя чуть больше недели после освобождения.

Подозреваемый был осуждён на 20 лет в 1999 году за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также убийство с целью скрыть совершённое преступление. Из исправительной колонии строгого режима 39-летний педофил вышел 7 мая 2018 года.

Прохожие спасли 8-летнюю девочку от насильника-убийцы.



39-летний житель г.Кызыла, отсидевший 20 лет за изнасилование и убийство, пробыл на свободе неделю. Он представился школьнице полицейским и за руку повёл с собой. Вмешались люди.



Следствие завершено, дело направлено в суд pic.twitter.com/A85oWMkyq9 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 18 декабря 2018 г.

— 16 мая 2018 года около 13 часов на остановке общественного транспорта "Школа" возле дома № 23 по ул. Лопсанчапа г. Кызыла обвиняемый с целью совершения изнасилования подошёл к ранее не знакомой восьмилетней девочке и представился сотрудником полиции, — говорится в сообщении.

"Правоохранитель" сказал, что школьница должна пойти с ним в отделение, где находятся её родители, взял крепко за руку и повёл за собой в поисках безлюдного места. Спустя какое-то время девочка начала плакать. Обвиняемый попытался её успокоить словами, а потом перешёл к угрозам и ударил ребёнка кулаком в живот. Девочка начал плакать сильнее, чем привлекла внимание находящихся неподалёку мужчин. Они сделали преступнику замечание и спугнули его.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Вскоре подозреваемый был задержан и во всём сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело.