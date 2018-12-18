Правительство не нашло причин для "галопирующего роста цен" на бензин

По мнению Дмитрия Козака, опасения по поводу этого "выглядят беспочвенно" на фоне принятых мер.

Российское правительство не видит причин для резкого роста цен на бензин с Нового года. Об этом завил вице-премьер Дмитрий Козак.

— Мы не ожидаем галопирующего роста цен на моторное топливо, — сказал он, выступая в Московской школе управления "Сколково".

Козак добавил, что опасения по поводу такого роста "выглядят беспочвенно" на фоне мер, принятых правительством для удержания цен.

Напомним, ранее Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ договорились о заморозке стоимости топлива до конца года. Цены были заморожены на уровне июня 2018-го.