По мнению политика, украинцы доказали, что "не станут проблемой" для Старого света, имея в виду миграционный кризис.

Украинский президент Пётр Порошенко уверен, что вскоре Незалежная станет полноправным членом Евросоюза, а пока украинские туристы являются желанными гостями в странах Старого света. Об этом он заявил на встрече со студентами в Днепре (бывший Днепропетровск. — Прим. ред.).

Политик припомнил, что многие опасались, что, дескать, украинцы при первой же возможности сбегут в Европу из родной страны, где разворачивается война.

— Говорили, что в условиях миграционного кризиса будет самоубийством для глав европейских стран предоставить украинцам безвиз. Потому что "у вас война, они все убегут и там поселятся, на Украину никто не вернётся, это будет громадная проблема для европейцев, созданная украинцами", — привёл Порошенко слова своих оппонентов.

Однако на сегодняшний день, по утверждению Порошенко, безвизовый режим работает без проблем, а украинцы не стали массово покидать страну.

— Они (страны ЕС) охотятся за украинцами, а не мы им создаём проблемы, — подчеркнул в своём выступлении Порошенко.

Между тем Украина столкнулась с новой проблемой — оттоком работоспособного населения в Европу, который лишает страну всякого будущего. По подсчётам экспертов, в 2017 году работающие за рубежом украинцы перечислили в страну 10 миллиардов долларов, что, между прочим, больше, чем инвестиции и кредиты от международных организаций.

Стоит отметить, что в Чехии большинство нелегальных мигрантов являются украинцами. Всего в текущем году в этой стране задержали 2376 нелегалов, из них 342 человека — граждане Незалежной.