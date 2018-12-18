Разъело до кости. Врачи спасли москвича с жуткими ожогами от средства для труб

По словам медиков, молодой человек терпел жгучую боль, пока жидкость не прожгла кожу и мягкие ткани.

Москвич попал в реанимацию с глубокими химическими ожогами и чуть не остался инвалидом из-за средства для чистки труб. О спасении 21-летнего пациента рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— У него в куртке пролилась жидкость для чистки сантехники и пропитала одежду. Он долго терпел жгучую боль — до тех пор, пока щёлочь, входящая в состав химического средства, не разъела кожу, подкожную клетчатку и не добралась до мышц грудной клетки, — сообщили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в ожоговый центр ГКБ им. Ф.Иноземцева, где у молодого человека диагностировали глубокие химические ожоги III-IV степени, повреждение около 15% тела и угрозу развития смертельно опасных дыхательных расстройств.

Пациента экстренно поместили в ожоговую реанимацию, где за его жизнь боролись реаниматологи и хирурги. Пострадавшему провели срочные хирургические операции и трансплантацию кожи. В итоге москвича удалось спасти.