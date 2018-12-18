Излучал энергию и жизнелюбие. Коллега рассказал об умершем на утреннике артисте

Валерий Титенко был заслуженным человеком, однако почти каждый Новый год облачался в костюм Деда Мороза и шёл веселить детей.

Лайф связался с коллегами известного театрального актёра Валерия Титенко, который играл роль Деда Мороза на детском утреннике и скончался прямо в разгар праздника. Все они отзываются о нём с теплотой и любовью и скорбят в связи с его внезапной гибелью.

— Валерий Фёдорович был очень весёлым и позитивным человеком, он излучал энергию и любовь к жизни, — рассказал Лайфу актёр и коллега Титенко Константин Круглов. — С коллегами всегда был доброжелательным и отличался интеллигентностью и природным аристократизмом. К нему всегда можно было обратиться за профессиональной помощью и он, будучи артистом заслуженным и профессионалом своего дела, был рад подсказать тот или иной момент для улучшения исполняемой роли.

Несмотря на опыт и занятость в ведущих спектаклях Музыкального театра Кузбасса, Валерий Титенко примерял образ Деда Мороза почти каждый Новый год.

— Все артисты в Новый год работают Дедами Морозами, Снегурочками и другими персонажами. Это такая профессия — артист, — комментирует Круглов.

Ранее Лайф рассказывал, что ЧП произошло в детском саду "Тавосочка", расположенном в Ленинском районе Кемерова. Во время представления Деду Морозу стало плохо, он упал на глазах у детей и скончался ещё до приезда скорой. Кадры трагедии засняли очевидцы.

Заслуженный артист России Валерий Титенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней.