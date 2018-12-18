В Кузбасе чиновники срубили новогоднюю ёлку на даче местного жителя

Сейчас она стоит на Комсомольской площади, а пострадавший подал заявление в полицию.

На частном участке жителя города Топки Кемеровской области спилили ёлку, чтобы установить на городской площади. Дерево приглянулось чиновникам, сейчас ёлку поставили на Комсомольской площади. Об этом сообщает "Росбалт".

— В середине ноября приехали сотрудники муниципального учреждения жилищно-коммунальных услуг и спилили ель. Когда они спиливали, то подошёл сосед и сказал, что сейчас хозяина позовёт. Но работники ответили, что с хозяином они якобы договорились, — сообщила юрист пострадавшего Елена Кирина.

Пострадавший обратился в полицию и ждет её реакции.

Ранее на Урале главную ёлку города срубили в детсаду. А в Башкирии новогоднюю ёлку для городской площади украли с кладбища.