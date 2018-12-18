Цена нефти Brent впервые за год упала ниже $57

Нефть WTI упала в цене ещё сильнее — до $47,28, то есть на 5,8% ниже отметки на предыдущих торгах.

Сегодня на биржах стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $57, тем самым обновив годовой минимум. Как сообщает РБК, нижняя точка стоимости была на уровне $56,87, падение — 4,6%. В прошлый раз такая отметка была только 20 октября 2017 года.

Нефть WTI упала в цене ещё сильнее — до $47,28, то есть на 5,8% ниже отметки на предыдущих торгах. Это самый низкий показатель с 11 сентября 2017 года.

Падение стоимости нефти продолжается уже несколько дней. Рубль вслед за ней падает по отношению к доллару и евро. Первый сегодня поднялся выше 67 рублей, второе — выше 76 рублей.