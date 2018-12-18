Peugeot и Citroen отзывают в России почти три тысячи машин

В числе возможных дефектов — проблемы со стояночным тормозом и молдингом задних дверей.

Официальный дилер Peugeot и Citroen в России отзывает 2895 автомобилей из-за различных неисправностей. Об этом сообщается в пресс-релизе Росстандарта.

Отзыву подлежат Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, проданные с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года, Citroen C4 Sedan (октябрь 2016 года — июль 2017 года), Citroen C3 Aircross (март — ноябрь 2018 года), а также Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 (ноябрь 2014 года — ноябрь 2016 года). В числе возможных дефектов — проблемы со стояночным тормозом и молдингом задних дверей.

Полный список подлежащих проверке автомобилей с VIN-кодами, а также причины возможных проблем во время их эксплуатации можно узнать на сайте Росстандарта. Ремонт будет бесплатным для владельцев всех отзываемых машин.