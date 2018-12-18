Порошенко потребовал от верующих сделать выбор между Россией и Украиной

По мнению политика, этот выбор "очень простой", поскольку к нему якобы никто не принуждает.

Пётр Порошенко считает, что верующие должны сделать сознательный выбор не между церквами (канонической УПЦ и созданной "новой церковью"), а между Украиной и Россией. Об этом он заявил во время общения с верующими на Тернопольщине.

— Это очень простой выбор, потому что это не выбор между патриархатом, — считает политик. — Это выбор между Украиной и Россией. Никто ни на кого не будет давить. Если кто-то хочет оставаться в церкви, которая сохраняет единство с РПЦ, — это их выбор, но этот выбор должен быть сознательным.

Как уже сообщал Лайф, власти Украины рассчитывают в начале 2019 года получить от Константинополя томос об автокефалии. 15 декабря в Киеве прошёл "объединительный" собор, где главой "новой церкви" был избран "митрополит" Епифаний (Думенко). Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в мероприятии.

Какими последствиями может обернуться для Незалежной провозглашение "новой церкви", читайте материал Лайфа: "Украина на пороге гражданской войны. Начало положено "объединительным" собором".