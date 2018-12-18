На Украине обновили морскую доктрину на ближайшие 17 лет

Правительство Украины утвердило морскую доктрину до 2035 года. Об этом сообщает в "Фейсбуке" министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
Данный комплексный стратегический документ определяет приоритеты последовательной морской политики. Он усилит позиции Украины в Азовском и Чёрном морях, а также Керченском проливе.
— Это крайне важное решение для Украины, — подчеркнул министр.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли вместе с военнослужащими задержали. Моряки признались в совершении провокации и были арестованы до 25 января 2019 года.
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