Кравчук предсказал распад России в случае захвата Украины

По его мнению, для этого большому соседу потребуется слишком много ресурсов в ограниченное время.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что в случае, если Россия захватит Украину, она сама вскоре распадётся, причём в течение года.

— Потому что тогда на Украину надо привести половину войска, почти 70 процентов бюджета, чтобы удержать её в повиновении. Это непросто, — сказал он в интервью телеканалу "112 Украина".

Нужно отметить, что на Украине часто фантазируют на эту тему. Так, накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предрёк России катастрофу в случае наземного нападения на Украину.

А президент Пётр Порошенко заявлял, что военное положение в стране могут продлить в случае "вторжения российских войск" на Украину.

Что касается Кравчука, то ранее он заявлял, что нынешние власти страны цинично и откровенно лгут.