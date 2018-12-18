Политолог рассказала об успешной борьбе с популистской волной в Приморье

По оценке Соколовой, противодействие протестным настроениям базировалось на открытости и личном контакте с избирателями.

Политолог Екатерина Соколова рассказала о борьбе в России с популистской волной, которая сейчас проходит в европейских и латиноамериканских странах. По оценке эксперта, высокая протестная активность наблюдалась в Приморье.

— В итоге власть показала в этой кампании, что этой волне можно успешно противостоять, базируясь на двух основных вещах — это открытость, работа с общественными настроениями, личный контакт с избирателями, — сказала Соколова на круглом столе в редакции газеты "Взгляд" по итогам единого дня голосования — 2018.

По её мнению, выборы губернатора Приморья стали яркой точкой, финалом политического марафона этого года, а кампания Олега Кожемяко — "квинтэссенцией нового подхода". Как подчеркнула эксперт, в ответ на волну популистских настроений было использовано перенаправление статей бюджета на ремонт дворов, что оценили избиратели.

Политолог указала на новые подходы и механизмы по взаимодействию на аудиторию в соцсетях, которые показали победившие в выборах главы регионов. По словам эксперта, "было и буквальное хождение по улицам, и отказ от кортежа", вследствие чего из 20 руководителей субъектов РФ 17 были переизбраны на новый срок. Сорокина заметила, что такие чиновники успешно победили в первом туре ещё в сентябре.

Ранее стало известно, что инаугурация победившего на повторных выборах губернатора Приморья Олега Кожемяко состоится 20 декабря.