Никаких девочек-припевочек. Лоза дал совет Пугачёвой, как ей вернуться на сцену

По его мнению, Алле Борисовне не стоит пытаться петь старые хиты из-за возрастных изменений в её голосе.

Певец Юрий Лоза дал несколько профессиональных советов Алле Пугачёвой после её сообщения о том, что в свой юбилей она возвращается на сцену после длительного перерыва.

По мнению Лозы, у примадонны, ввиду её солидного возраста и длительной паузы в выступлениях, несколько изменился голос и исполнять свои хиты ранних лет ей не стоит.

— Можно использовать и грамотно обыгрывать любой возраст. Я не думаю, что в 70 лет надо изображать мальчика-хотюньчика или девочку-припевочку, — цитирует слова композитора НСН.

Он также добавил, что Алле Борисовне в её будущей программе стоит рассчитывать на "мудрость, зрелость, опыт", которые являются самыми притягательными в её возрасте. Он признался, что о деталях предстоящего мероприятия ему ничего не известно.

Также, отвечая на вопросы журналистов о самом возвращении Пугачёвой на большую сцену, он заявил, что этот поступок певицы был вполне ожидаем.

— Это её слово. Она его дала — она взяла. Она ушла — она вернулась. Это жизнь, а в жизни всякое бывает. То хочется уйти, то хочется вернуться. В супружеской жизни такая же происходит катавасия. Кто-то сохраняет верность своим словам, кто-то — нет, — сказал он.

В конце интервью композитор сказал, что сам он на грядущий концерт приглашён не был, поскольку общих дел с Пугачёвой не имел, музыку для неё не писал.

Ранее Лайф сообщал, что Юрий Лоза предложил провести отдельный "Голубой огонёк", где будут выступать российские рэперы.