Кризис уже здесь. В Верховной раде установили "бэушные" ёлки

В этом году на Украине решили не тратиться на новогоднее убранство парламента и достали старые украшения из закромов.

В Верховной раде установили девять искусственных ёлок, которые уже стояли в здании украинского парламента в прошлом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Рады.

"Бэушные" деревья поставили в парламентском кафе, конференц-зале, кулуарах второго этажа, сессионном зале, зале протокольных мероприятий, а также в кабинете и приёмной спикера Рады. В этом году на Украине решили не тратиться на новогоднее убранство парламента, поэтому ёлочные игрушки, гирлянды и другие украшения тоже достали прошлогодние.

Ранее Лайф писал, что в Германии нарядили самую шикарную ёлку в Европе. Праздничное дерево представляет собой пирамиду из 2018 золотых монет.