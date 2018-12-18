В Дагестане трое погибли в аварии с микроавтобусом

"Тойота" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с легковым "фордом" и МАЗом.

В Кизлярском районе Дагестана произошло столкновение грузовика и микроавтобуса "Тойота". В результате ДТП погибло три человека, двое доставлены в больницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав региона.

— Автомобиль "Тойота" выехал на полосу встречного движения, столкнулся с легковым "фордом" и грузовым автомобилем МАЗ, — сообщает представитель ГУ МВД по республике.

Ранее в ДТП в Дагестане погибла 29-летняя женщина, пострадало ещё 13 человек. На трассе Гурбуки — Курма из-за сильного гололёда машину занесло, так что она, вылетев с трассы, перевернулась.