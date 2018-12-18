Фигуранта дела о хищении 330 млн у "Роскосмоса" отпустили под домашний арест

Для второго арестованного подозреваемого срок содержания под стражей был продлён по ходатайству следствия.

Бабушкинский районный суд города Москвы изменил меру пресечения для Катерины Аверьяновой, руководителя дирекции правового обеспечения АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина", обвиняемой по делу о хищении 330 млн рублей у "Роскосмоса". Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что с ходатайством о переводе Третьяковой под домашний арест в суд обратилось следствие. Там с ним согласились и определили обвиняемой время для прогулок.

Для ещё одного фигуранта дела — председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнёры" Игоря Третьякова, также обвиняемого в хищениях у "Роскосмоса", срок содержания под стражей был продлён до 28 января 2019 года. Третий подозреваемый — гендиректор АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина" Сергей Лемешевский ранее уволился с должности, а срок его ареста истёк 13 августа.

Ранее Лайф сообщал, что в июле 2018 года сотрудникам НПО имени Лавочкина были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.