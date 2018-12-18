Скончалась голливудская актриса Пенни Маршалл

Американская актриса Кэрол Пенни Маршалл умерла в возрасте 75 лет, сообщает TMZ. По данным портала, Маршалл скончалась вечером 17 декабря в своём доме на Голливудских холмах.
Причиной смерти актрисы стали осложнения, вызванные диабетом. Маршалл стала известной благодаря роли Лаверны в телесериале "Лаверна и Ширли". Позже стала первой в истории женщиной-режиссёром, фильм которой собрал более 100 миллионов долларов в американском прокате.
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