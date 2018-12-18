В Литве задержали россиянина

Полиция Литвы задержала в Вильнюсе гражданина РФ, обстоятельства выясняет Посольство РФ. Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

— Посольство активно занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с задержанием литовской полицией 18 декабря 2018 года в Вильнюсе гражданина Российской Федерации В. Иванова. Добиваемся организации срочной консульской встречи с ним, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, задержанный — публицист, уроженец Каунаса, 71-летний Валерий Иванов. В советские годы он возглавлял в Литве общественную русско-литовско-польскую организацию "Единство", выступавшую за сохранение СССР.