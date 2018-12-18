Праздник к нам приехал! Главная ёлка страны доставлена в Кремль

Самую зелёную и самую главную новогоднюю ель России на специальном транспорте доставили в Московский Кремль. Столетнее дерево торжественно ввезли через Спасские ворота.

По словам водителя грузовика, переодетого в костюм Деда Мороза, несмотря на непростые погодные условия, поездка прошла с ветерком и в пути пришлось сделать всего две технологические остановки.

Ещё один раз ему пришлось выйти из кабины непосредственно перед Кремлём, чтобы отдать сотруднику службы охраны специальную "Подорожную грамоту".

Стоит отметить, что уже десятый год подряд лесных красавиц для Кремля привозят из Подмосковья. В этом году дерево было доставлено из деревни Ерёмино Щёлковского района.