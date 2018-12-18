МИД РФ: США подтвердили своё окончательное решение выйти из Договора о РСМД

В ведомстве считают, что вне зависимости от действий России, других участников соглашения и третьих стран Вашингтон будет двигаться в сторону его денонсации.

По двусторонним каналам США подтвердили России об окончательном решении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом в интервью газете "Коммерсант" рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Вашингтон ещё в октябре заявил публично, что будет выходить из договора. По двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу, — сказал Рябков.

По его словам, Вашингтон не скрывал, что дело "не столько в проблемах между США и Россией, сколько в желании американцев избавиться от неудобных для них договорных запретов". Как отметил Рябков, США считают, что ДРСМД существенно ограничивает военные возможности, также среди угроз для Вашингтона указываются Китай, Иран и КНДР.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора. Российская сторона эти обвинения отвергла и назвала недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США. Несмотря на это, в начале декабря госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению договора в течение двух месяцев.

Также ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу направил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису предложение обсудить разногласия по ДРСМД, однако глава Пентагона его проигнорировал.