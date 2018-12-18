Трамп продлил санкции против Артёма Чайки и Гульнары Каримовой

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить на год действие указа о санкциях против нескольких человек по всему миру, в их числе сын генерального прокурора РФ Артём Чайка и дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова.

В заявлении Белого дома говорится, что Трамп постановил "продлить на один год режим чрезвычайного положения, прописанного в исполнительном указе 13 818 и связанного с серьёзными нарушениями прав человека и коррупцией".

Напомним, в декабре 2017 года США ввели санкции против 13 человек по всему миру, а также против ещё 39 физлиц и компаний, связанных с ними. Среди них бывший президент Гамбии Яйя Джамме, китайский чиновник госбезопасности Гао Янь, экс-командир "Беркута" Сергей Кисюк.