Горбачёв не согласился с мнением по разоружению СССР в рамках ДРСМД

По словам бывшего советского лидера, в конце 80-х согласно этому договору были уничтожены американские ракеты, базировавшиеся в Европе.

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв не согласился с утверждением, что в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) произошло одностороннее разоружение Советского Союза.

Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ. По его мнению, СССР, заключив данный договор, разоружился в одностороннем порядке и непонятно по какой причине это произошло.

— К сожалению, президента, видимо, неправильно проинформировали. Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно Договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских, — приводит слова бывшего советского лидера РИА "Новости".

Горбачёв добавил, что в рамках договора были уничтожены больше сотни ракет, базировавшихся на территории ФРГ, которые могли "за 10 минут достичь территории СССР". А ликвидация ракет воздушного базирования регулировалась Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений осенью 1991 года.

— Что касается ракет воздушного базирования, то они охватывались Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 года. Все решения, принимавшиеся на переговорах по разоружению, тщательно прорабатывались в ведомствах, в том числе в Министерстве обороны и Генштабе, — подчеркнул Горбачёв.

Напомним, 20 октября американский президент Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора. Российская сторона эти обвинения отвергла и назвала недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году главой СССР Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом.