В Уганде пассажирский автобус упал с обрыва, погибло 19 человек

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В Уганде пассажирский автобус упал с обрыва, погибло 19 человек

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Фото © Twitter/Uganda Police Force

В городском округе Сипи в Уганде 19 человек погибли, ещё шесть пострадали после падения пассажирского автобуса с обрыва. Об этом сообщает полицейский департамент республики.

По информации правоохранителей, автобус принадлежал Профессионально-техническому институту в Кириандо. На его борту находились сотрудники Национальной лиги бейсбола США, а также члены неправительственной организации, которые возвращались домой после трёхдневной экскурсии в Сипи.

Сообщается, что во время преодоления сложного участка дороги водитель потерял управление и автобус вылетел с трассы в обрыв, после чего несколько раз перевернулся. Всех выживших доставили в больницы близлежащих городов. Полиция устанавливает причины произошедшего.

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