Цена на нефть Brent впервые с 2017 года упала ниже $56

Таким образом, за 18 декабря чёрное золото подешевело более чем на шесть процентов.

Стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2017 года опустилась до 56 долларов за баррель, при этом в ходе торгов её цена падала ниже этой отметки. Об этом сообщает РИА "Новости".

По состоянию на 22:56 по московскому времени цена нефти Brent опустилась до 56,07 доллара, а за несколько минут до этого её стоимость составляла 55,91 доллара за баррель. Столь низкие цены в последний раз были зафиксированы 12 октября 2017 года.

Нефть WTI также потеряла в цене и стала стоить 46,3 доллара за баррель, что является минимумом с конца августа прошлого года.

Как писал ранее Лайф, в ходе торгов 18 декабря стоимость нефти марки Brent упала до отметки 56,87 доллара, а марки WTI — до 47,28 доллара.