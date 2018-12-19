Дибров снял с себя ответственность за передачу про "заразный" рак

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что не чувствует на себе вины из-за передачи, после просмотра которой жительница Москвы начала сбор подписей за выселение онкобольных детей из соседней квартиры.

Как сообщалось ранее, москвичка слишком серьёзно отнеслась к услышанной по телевизору научной теории о том, что раковые заболевания могут передаваться воздушно-капельным путём. После просмотра передачи, которую вёл Дибров, женщина инициировала сбор подписей за выселение семьи с онкобольными детьми, которая снимала соседнюю квартиру.

Однако, по словам ведущего, его причастности к этому нет, поскольку содержание программы — дело рук редакторского состава, а он лишь озвучивает составленный текст. По мнению Диброва, обвиняя сотрудников программы, женщина лишь пытается "оправдать собственные неудачи".

— Человек, который так ведёт себя, — главное же, пошёл, завёл бучу! — он закончит очень скверно. И самое страшное — в крахе своей жизни будет винить всех остальных, — сказал Дибров в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что семья, против которой шёл сбор подписей, всё-таки выехала из той квартиры, однако не из-за травли соседей, а чтобы сделать перерыв в лечении детей. Также ГСУ СКР по Москве провело проверку, в результате которой выяснилось, что другие жители отказались от своих прежних требований, поскольку многие подписывали бумагу не глядя.