Белый дом: Трамп поедет на экономический форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе, который пройдёт с 22 по 25 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Делегацию США возглавит глава Минфина Стивен Мнучин, также на форуме будут присутствовать госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр нацбезопасности Кирстен Нильсен, советники президента, в том числе его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.