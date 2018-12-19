Белый дом: Трамп поедет на экономический форум в Давосе

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Белый дом: Трамп поедет на экономический форум в Давосе

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Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе, который пройдёт с 22 по 25 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Делегацию США возглавит глава Минфина Стивен Мнучин, также на форуме будут присутствовать госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр нацбезопасности Кирстен Нильсен, советники президента, в том числе его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.

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