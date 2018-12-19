Суд в США отказал экс-замглавы "Военторга" в освобождении под залог

Суд в США отказал бывшему заместителю директора АО "Военторг" Леониду Тейфу в освобождении под залог. Об этом сообщает РИА "Новости".

Тейф обвиняется в отмывании денег, даче взятки чиновнику, визовом мошенничестве, незаконном владении оружием и попытке организации заказного убийства. По словам агента ФБР Денниса Кинни, 57-летний Тейф планировал вернуться в Россию вместе с супругой и детьми 15 декабря.

По предъявленным обвинениям россиянину грозит до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что судья разрешил выпустить на свободу супругу Тейфа 41-летнюю Татьяну с условием сдачи её паспорта властям, женщина также должна будет периодически им показываться.

Тейф проживает в городе Роли в штате Северная Каролина около 10 лет. С 5 декабря он находится в тюрьме округа Вейк, а в его доме был проведён обыск.