"Бабла мало, нет "мерседесов". СМИ подсмотрели записи белорусских чиновников

Журналисты белорусского телевидения подсмотрели, что пишут чиновники во время совещания с главой государства Александром Лукашенко.

Так, в сюжете телеканала ОНТ, посвящённом совещанию президента по вопросам спорта, в кадр попал конспект одного из чиновников.

— Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте — тратьте. Ответить персонально. В ближайшее время мы поможем. Бабла мало, нет "мерседесов", тёлки на задне… — где находятся дамы, так и осталось загадкой, поскольку кадр сменился.

Совещание, устроенное президентом страны, было посвящено спортивным результатам Белоруссии и развитию летних видов спорта.