Порошенко сообщил, что МВФ одобрил кредит в $3,9 млрд для Украины

Президент добавил, что в ближайшее время Киев получит первый транш в 1,4 миллиарда.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил кредит для Украины в 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев. Об этом в "Твиттере" сообщил Пётр Порошенко.

— Решение МВФ является ещё одним важным сигналом о признании нашего неоспоримого прогресса в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в усилиях по проведению реформ, — добавил Порошенко.

Напомним, 19 октября МВФ заявил о достижении с Украиной соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономики в форме кредитования stand-by. По данным МВФ, она станет заменой программе расширенного финансирования, срок которой истекает в марте следующего года.