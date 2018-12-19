"Хотим решить правильно". США рассматривают второй пакет санкций против РФ

Вашингтон продолжает рассматривать вопрос по второму пакету антироссийских санкций из-за дела Скрипалей. Об этом ТАСС сообщил представитель Госдепартамента США.

— Как вы знаете, мы не объявляем предварительно, какие санкции вводим. Однако речь идёт о вопросе, который мы продолжаем рассматривать, который мы очень хотим решить правильно, — заявил американский дипломат.

Как писал Лайф, в конце августа США ввели новые санкции против РФ, связанные с так называемым делом Скрипалей. В Белом доме также заявили о намерении ввести второй пакет — ещё более жёстких мер. При этом Москва неоднократно отвергала причастность к инциденту.