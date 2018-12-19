В МИД РФ заявили, что ЕС спокойно воспринял визит российских Ту-160 в Венесуэлу

Визит двух российских ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу не вызвал беспокойства у Евросоюза. Соответствующее заявление сделал директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

— Что касается обмена мнениями с партнёрами из Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), то могу сказать, что этот вопрос рассматривался очень спокойно, никаких волнительных моментов в их словах мы не услышали, — сказал он журналистам после консультаций между МИД РФ и ЕВС в Брюсселе.

По словам Щетинина, во время консультации стороны обсудили проблемы, существующие в странах Латинской Америки, такие как незаконный оборот наркотиков, коррупция, усиление миграционных потоков, а также механизмы выстраивания торгового и экономического сотрудничества с государствами этого региона. Он отметил, что взгляды России и ЕС по этим вопросам совпадают, что позволяет вести "хороший, конструктивный разговор".

Щетинин добавил, что вопрос повторных визитов российских самолётов в Латинскую Америку должны решать в Министерстве обороны РФ.

Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолёт Ан-124 "Руслан" Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыли в Венесуэлу в понедельник, 10 декабря. Это событие вызвало неоднозначную реакцию в мире. Так, например, госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку самолётов "через полмира" пустой тратой государственных средств. В субботу, 15 декабря, ракетоносцы вернулись в Россию.