Губернатор Аризоны назначил преемника Маккейна в Сенате США

Преемницей Маккейна стала женщина, которая 26 лет служила в армии и участвовала в операциях в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Губернатор Аризоны Даг Дьюси назначил Марту Максалли, которая представляет штат в палате Конгресса США, преемницей скончавшегося сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна.

— Она (Максалли. — Прим. Лайфа) прослужила в армии 26 лет, она шесть раз направлялась на Ближний Восток и в Афганистан, она была первой женщиной-лётчицей, участвующей в бою, и первым командиром боевой эскадрильи, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Аризоны.

В связи с роспуском Конгресса США 114-го созыва на прошлой неделе ушёл в отставку экс-сенатор Джон Кил, который был назначен на место Маккейна после его смерти в августе нынешнего года.

Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга.