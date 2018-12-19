ЦБ назвал товары, которые подорожают в 2019 году

В 2019 году в России подорожают бензин, сигареты, вино и автомобили. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка "О денежно-кредитной политике".

По прогнозам регулятора, цены на топливо и табак увеличатся в пределах 4,6%, на алкоголь — на 0,9%, а на автомобили — на 0,2%. Это обусловлено изменением акцизов с 1 января.

Эксперты отмечают, что основной удар в следующем году придётся на товары, в стоимости которых высокая доля расходов на транспорт сочетается с ростом НДС. Это, например, обувь, бытовая техника и одежда, которые могут подорожать на 4–7%.

Также могут измениться цены на хлебобулочные изделия, фрукты и овощи, так как в их себестоимости велика доля расходов на транспортировку и хранение.