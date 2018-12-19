Эксперты нашли утраченный портрет Пушкина под картиной Петрова-Водкина

Более 80 лет полотно считалось утерянным, поскольку сам художник его раскритиковал и собирался уничтожить.

Специалисты Русского музея нашли под верхним слоем картины "Колхозницы" Петрова-Водкина утраченный портрет Пушкина, который художник написал ранее.

В музее отмечают, что данная картина, относящаяся к 1930-м годам, считалась утраченной все эти годы, поскольку сам художник признавался, что ему она кажется неудачной и что он намерен уничтожить её.

Специалисты также добавили, что некоторые очертания изображения под "Колхозницами" были видны невооружённым взглядом и раньше. Однако точно установить, что там находится именно Пушкин, удалось только сейчас при помощи специального оборудования.