Более 600 домов сгорели в результате пожара на севере Бразилии

Из-за сильного пожара в городе Манаус на севере Бразилии сгорело как минимум 600 домов. Об этом сообщает телеканал Globo.

Причины возгорания неизвестны. Сообщается, что примерно 2,5 тысячи людей остались без жилья. По данным службы гражданской обороны, этот пожар стал вторым в истории региона по своему масштабу.

Город Манаус расположен на берегу Амазонки и привлекает огромное количество туристов, поскольку именно оттуда начинаются многие экскурсии по самой большой реке в мире.