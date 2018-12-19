Туристы "Жемчужной реки" вернулись в Казань

Вторая группа туристов из Татарстана добиралась домой с пересадкой в московском аэропорту Внуково.

Вторая группа туристов из Татарстана, которые застряли в Китае из-за проблем с туроператором, вечером 18 декабря вернулась в Казань.

Отмечается, что группа вылетела из китайского города Санья в 8:34 по московскому времени. На борту самолёта находилось 343 российских туриста, из которых, по предварительным данным, 174 — жители Татарстана. Доставка людей в Казань осуществлялась через московский аэропорт Внуково.

— Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" из Внуково приземлился в Казани в 22:55 мск, — приводит слова пресс-секретаря международного аэропорта Казань Аделя Гатауллина РИА "Новости".

Напомним, компания "ИрАэро" сообщила о приостановке программы полётов в Санью и Хайкоу, а также о прекращении перевозки туристов "Жемчужной реки". Позднее стало известно, что россияне, отправившиеся туроператором на Хайнань, не могут вылететь из Китая.