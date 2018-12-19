СМИ: "Манчестер Юнайтед" по ошибке раскрыл имя преемника Моуринью

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СМИ: "Манчестер Юнайтед" по ошибке раскрыл имя преемника Моуринью

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов 

Посетители сайта "красных дьяволов" благодаря ошибке в работе портала смогли узнать имя преемника Жозе Моуринью ещё до его официального назначения. Об этом сообщает The Sun.

По данным СМИ, в руководстве клуба решение о новом тренере уже принято, им станет норвежец Уле Гуннар Сульшер, бывший игрок "Манчестера", выступавший за клуб с 1997 по 2007 год.

В честь его возвращения на сайте клуба было размещено видео победного гола, забитого Сульшером в ворота "Баварии" в финале Лиги чемпионов 1999 года, с весьма намекающим названием: "Сульшер становится и. о. главного тренера через 20 сезонов после того, как принёс клубу золотой хет-трик на "Камп Ноу".

<p>Фото: © thesun.co.uk</p>

Очевидно, кто-то перестарался и добавил видео на сайт значительно раньше положенного, ведь вскоре после того, как пользователи Сети начали это обсуждать, оно было удалено.

Немного раньше нужного часа начала радоваться и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая назвала случившееся "хорошим днём для норвежского футбола" и пожелала удачи Сульшеру. Её запись также была позднее удалена.

<p>Фото: © thesun.co.uk</p>

Ранее Лайф сообщал, что футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" расторг контракт со своим главным тренером Жозе Моуринью, вызвав волну рассуждений на тему преемника на этом посту.

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