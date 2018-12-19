СМИ: "Манчестер Юнайтед" по ошибке раскрыл имя преемника Моуринью

Посетители сайта "красных дьяволов" благодаря ошибке в работе портала смогли узнать имя преемника Жозе Моуринью ещё до его официального назначения. Об этом сообщает The Sun.

По данным СМИ, в руководстве клуба решение о новом тренере уже принято, им станет норвежец Уле Гуннар Сульшер, бывший игрок "Манчестера", выступавший за клуб с 1997 по 2007 год.

В честь его возвращения на сайте клуба было размещено видео победного гола, забитого Сульшером в ворота "Баварии" в финале Лиги чемпионов 1999 года, с весьма намекающим названием: "Сульшер становится и. о. главного тренера через 20 сезонов после того, как принёс клубу золотой хет-трик на "Камп Ноу".

Очевидно, кто-то перестарался и добавил видео на сайт значительно раньше положенного, ведь вскоре после того, как пользователи Сети начали это обсуждать, оно было удалено.

Немного раньше нужного часа начала радоваться и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, которая назвала случившееся "хорошим днём для норвежского футбола" и пожелала удачи Сульшеру. Её запись также была позднее удалена.

Ранее Лайф сообщал, что футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" расторг контракт со своим главным тренером Жозе Моуринью, вызвав волну рассуждений на тему преемника на этом посту.