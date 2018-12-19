В Совбезе РФ заявили о создании сирийскими боевиками анклавов в Африке

После поражения в Сирии и Ираке часть боевиков террористических организаций переместилась в Африку, где образовала бандитские анклавы. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

— После поражения в Сирии и Ираке наметился исход части боевиков в зону Сахеля (регион в Африке от Атлантического океана на западе до Красного моря на востоке) и далее на юг. Как следствие, на огромных территориях возникают бандитские анклавы под знамёнами ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и заявившей о своей лояльности игиловцам "Боко Харам", — заявил Венедиктов.

*Деятельность организаций запрещена в России решением Верховного суда