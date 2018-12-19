"Она до сих пор в изоляторе". Отец Бутиной рассказал, что неделю не слышал дочь

Он считает решение Марии пойти на сделку со следствием результатом длительного давления.

Отец россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что уже неделю связь с дочерью полностью отсутствует. Он считает это очередной попыткой американской стороны оказать на Марию давление.

— Администрация тюрьмы объясняет отсутствие связи техническими неполадками, но я им не верю. Когда человека лишают общения с родными, он становится более уязвимым. Кроме того, Маша до сих пор находится в изоляторе, её так и не перевели на общий режим содержания, — рассказал он "Известиям".

Он добавил, что считает решение дочери пойти на сделку со следствием результатом длительного давления. Валерий Бутин задаётся вопросом, почему девушку, которая не совершила какое-либо насильственное преступление, запирают в одиночку и пытаются психологически сломать.

— Вся эта история просто нонсенс. Стремление студентки улучшить отношения между Россией и США наказывается как минимум пятилетним сроком. До чего надо докатиться, чтобы квалифицировать такое желание как преступление? Это абсурд, — сказал отец Марии.

Как ранее писал Лайф, обвиняемая в "работе на иностранное правительство" россиянка Мария Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США. Телекомпания CNN сообщила, что девушка согласилась также выдать своих "соучастников".