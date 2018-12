Shazam назвал самые популярные музыкальные запросы 2018 года

Отмечается, что пять позиций в топ-10 заняли британские исполнители и лишь две песни из рейтинга являются сольными треками.

Сервис Shazam, помогающий распознавать песни, назвал самые популярные музыкальные запросы 2018 года.

Как сообщает BBC, чаще всего пользователи искали композицию Solo британской группы Clean Bandit и американской певицы Деми Ловато. Песню "шазамили" более девяти миллионов раз. На втором месте совместная песня Ники Джема и Джея Бальвина — X, на третьем — One Kiss в исполнении Кельвина Харриса и Дуа Липы.

В топ-10 также попали такие песни, как Perfect Эда Ширана, Leave A Light On Тома Уокера. Отмечается, что в списке преобладают совместные композиции, такие как In My Mind от Dynoro и Д’Агостино Джиджи, Girls Like You от группы Maroon 5 и Карди Би, Flames от Дэвида Гетты и Сии, I Like It в исполнении Карди Би, Джея Бальвина и Bad Bunny и песня Friends певицы Энн-Мари и продюсера Marsmello.

Отмечается, что пять позиций из 10 заняли британские музыканты.

Ранее американский рэпер Дрейк стал самым популярным музыкантом 2018 года в стриминговом сервисе Spotify. С июля его альбом Scorpions прослушали более восьми миллиардов раз.