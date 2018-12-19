Британец Эд Ширан стал самым успешным гастролирующим музыкантом 2018 года

Вместе с двумя другими лидерами ежегодного рейтинга он заработал более 1 миллиарда долларов за прошедший год.

Британский певец Эд Ширан (Ed Sheeran) стал самым успешным гастролирующим артистом уходящего года по версии издания Pollstar, которое занимается освещением деятельности музыкантов.

По данным издания, за прошедший год Ширан выступил на 94 концертах в 53 городах перед суммарной аудиторией 4,85 миллиона человек, что принесло ему немыслимые 432,4 миллиона долларов. Этот показатель стал лучшим за все 30 лет, которые ведётся статистика выступлений музыкантов.

На втором месте расположилась американская певица Тейлор Свифт, чей тур под названием Reputation в поддержку одноимённого альбома принёс 345,1 миллиона долларов дохода.

Тройку лидеров замыкает, пожалуй, самая известная хип-хоп-семья в мире — Джей Зи и Бейонсе — с доходом за счёт концертной деятельности в $254,1 млн, который принёс их тур On the Run II.

В десятке оказались Пинк (169,2), Бруно Марс (167,6), группа Eagles (166), Джастин Тимберлейк (151), один из основателей Pink Floyd — Роджер Уотерс (131,3). Также в рейтинг вошли группы U2 (126,2) и The Rolling Stones (116,6).

Отмечается, что проведённое исследование считается достоверным, поскольку при подсчётах используется информация, полученная не только из открытых источников, но и напрямую от агентов и менеджеров артистов.

Ранее Лайф сообщал, что журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей США.