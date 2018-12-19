СМИ сообщили о планах запустить 28 спутников с Восточного в ближайшие дни

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на следующий четверг, 27 декабря.

В ближайшие дни с космодрома Восточный планируется запустить около 30 спутников из России, США, Японии, Германии, Испании и ЮАР. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

— Ракете-носителю "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" предстоит вывести на орбиту два российских спутника "Канопус-В" с номерами 5 и 6, а также 26 зарубежных малых космических аппаратов, — говорится в сообщении.

Запуск ракеты-носителя запланирован на 27 декабря, 5:07 по московскому времени. Вместе с "канопусами" отправятся 20 американских, три немецких и по одному японскому, испанскому и южноафриканскому спутнику.