Вопреки закону США дали визу гражданке Йемена, чтобы она простилась с сыном

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Вопреки закону США дали визу гражданке Йемена, чтобы она простилась с сыном

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Фото: © cnn.com

Ранее отец малыша, 22-летний гражданин США, просил власти предоставить супруге возможность посетить страну, чтобы она могла увидеть умирающего сына.

Государственный департамент США выдал разрешение на въезд в страну гражданке Йемена Шайме Суилех, двухлетний сын которой находится в госпитале Окленда и подключён к аппарату жизнеобеспечения. Об этом сообщает CNN.

Мальчик является гражданином США. Он страдает генетическим заболеванием мозга, врачи не дают положительных прогнозов.

Его мать живёт в Египте, она отправится в Калифорнию первым возможным рейсом. Перелёт и похороны ребёнка оплатят деньгами, собранными благодаря пожертвованиям.

Напомним, в декабре 2017 года Верховный суд США одобрил указ президента Дональда Трампа о запрете въезда гражданам шести стран, в том числе Йемена.

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