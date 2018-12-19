Вопреки закону США дали визу гражданке Йемена, чтобы она простилась с сыном

Государственный департамент США выдал разрешение на въезд в страну гражданке Йемена Шайме Суилех, двухлетний сын которой находится в госпитале Окленда и подключён к аппарату жизнеобеспечения. Об этом сообщает CNN.
Мальчик является гражданином США. Он страдает генетическим заболеванием мозга, врачи не дают положительных прогнозов.
Его мать живёт в Египте, она отправится в Калифорнию первым возможным рейсом. Перелёт и похороны ребёнка оплатят деньгами, собранными благодаря пожертвованиям.
Напомним, в декабре 2017 года Верховный суд США одобрил указ президента Дональда Трампа о запрете въезда гражданам шести стран, в том числе Йемена.
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