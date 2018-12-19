Каждый четвёртый работодатель России собирается начать 2019 год с увольнений

Почти четверть работодателей — 23% — собираются в 2019 году сократить штат. Особенно такие тенденции выражены в сферах "медиа и маркетинг" и "продукты питания". Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Rabota.ru, которые приводит "Российская газета".

А вот 18%, напротив, намерены набрать новых сотрудников — в основном это компании, оказывающие услуги для бизнеса и работающие в сфере IT.

Также каждый четвёртый работодатель — 25% — в новом году решил ввести новую систему премирования и пересмотреть KPI. Больше всего это коснётся автомобильного бизнеса и ретейла.

Каждый десятый работодатель — 12% опрошенных — хочет ввести новые нематериальные бонусы для работников. Больше всего таким образом мотивировать сотрудников намерены компании, предоставляющие услуги для бизнеса, меньше всего — компании финансового сектора.