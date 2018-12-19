Чиновницу, сравнившую пенсионера с животным, привлекли к ответственности

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Чиновницу, сравнившую пенсионера с животным, привлекли к ответственности

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Кадр видео YouTube/Новости Камчатки - Кам 24

В региональном правительстве отметили, что речь идёт не об устном выговоре, а о документально оформленном взыскании.

В Камчатском крае привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудницу подведомственного региональному минфину центра финансового обеспечения, которая сравнила пенсионера с животным.

— На заседании комиссии по соблюдению правил служебного поведения решено привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности в виде замечания — это оформленное дисциплинарное взыскание, — сообщает ТАСС со ссылкой на краевое правительство.

Напомним, в ноябре в Сети появилось видео, на котором запечатлён вооружённый пенсионер. За кадром сотрудница комментировала происходящее — в частности, предлагая выстрелить ему дротиком в голову, как животным. В дальнейшем сотрудница, распространившая данную запись, была уволена.

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