Чиновницу, сравнившую пенсионера с животным, привлекли к ответственности

В региональном правительстве отметили, что речь идёт не об устном выговоре, а о документально оформленном взыскании.

В Камчатском крае привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудницу подведомственного региональному минфину центра финансового обеспечения, которая сравнила пенсионера с животным.

— На заседании комиссии по соблюдению правил служебного поведения решено привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности в виде замечания — это оформленное дисциплинарное взыскание, — сообщает ТАСС со ссылкой на краевое правительство.

Напомним, в ноябре в Сети появилось видео, на котором запечатлён вооружённый пенсионер. За кадром сотрудница комментировала происходящее — в частности, предлагая выстрелить ему дротиком в голову, как животным. В дальнейшем сотрудница, распространившая данную запись, была уволена.