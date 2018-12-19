Снегурочка против курьера. Эксперты сравнили доходы в канун Нового года

Не только Деды Морозы и Снегурочки могут хорошо заработать в предновогодние дни, выяснил сервис SuperJob. Он составил список вакансий, на которых в этот период можно заработать больше, чем на аналогичной работе в другое время, да ещё и с бонусом в виде гибкого графика, сообщает ТАСС.

Самое популярное предложение — без сюрпризов, поскольку с каждым годом спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в Москве, кажется, только растёт. За один час работы в среднем платят около тысячи рублей. Максимальный доход при этом фактически упирается только в количество хороводов, которые смогут осилить кандидаты.

А вот вакансия аквагримёра на новогоднем празднике сулит уже доход в районе 40 тысяч рублей за месяц. Примерно столько же можно заработать, устроившись кассиром либо продавцом-консультантом на новогоднюю распродажу. Достаточно выгодное предложение — упаковщик новогодних подарков. За смену платят до трёх тысяч рублей.

В этот период также востребованы официанты для новогодних банкетов, курьеры, водители, повара, новогодние мерчандайзеры и многие другие. Отмечается, что эта ситуация в целом общая по стране, однако размер вознаграждения зависит от конкретного региона и работодателя.