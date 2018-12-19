А сам обойдусь. Россияне рассказали, кому готовы покупать новогодние подарки

При этом женщины чаще мужчин планируют покупку подарков родственникам, друзьям, коллегам и себе лично, но бюджет на эти цели закладывают значительно более скромный.

Большинство россиян — 69% — собираются покупать подарки на Новый год для родственников, а вот самим себе — только 13%. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, которые приводит РИА "Новости".

Отмечается, что своим вторым половинам приготовят подарок 38% респондентов, друзей поздравят 23%, 10% приготовят презенты для коллег, а 16% никого не будут поздравлять на Новый год.

Кроме того, россияне рассказали, сколько собираются потратить на подарки. Так, сумма на презент близким в среднем составила 4,7 тысячи рублей, себе — 4,5 тысячи, на подарок своей второй половине — около 4,3 тысячи, для друзей — 3,7 тысячи, а коллегам — 3,1 тысячи рублей.

При этом наиболее щедра на подарки молодёжь, а респонденты старше 45 лет чаще стремятся побаловать презентом себя и расходы на подарок себе закладывают выше, чем на всех прочих.