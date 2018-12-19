Никакого металла и не укутываться. Врач рассказал, как пережить морозы

Медики рекомендуют отказаться от металлических украшений, а также плотно поесть перед выходом на улицу.

Обладатель статуса "Московский врач" врач общей практики в одной из столичных поликлиник Светлана Борисова рассказала о том, как пережить сильные морозы.

По словам врача, чтобы не замёрзнуть, необходимо носить тёплую и просторную обувь и одежду, головной убор, варежки и шарф. При этом не нужно укутывать шарфом всё лицо: выдыхаемый пар впитывается в этот аксессуар, после чего на морозе он покрывается ледяной коркой. Людям с плохим зрением врач советует носить очки в пластиковой оправе. Также нужно отказаться от металлических серёжек, чтобы не получить обморожение мочки уха.

— Нельзя перемерзать, при первых симптомах замерзания следует зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, обогреться, а потом двигаться дальше, — приводит слова Борисовой РИА "Новости".

Борисова рекомендует дышать носом, чтобы в лёгкие попадал уже тёплый воздух, а также включить в свой рацион как можно больше жиров и белков и постараться исключить из него горячий чай и кофе, поскольку они расширяют сосуды, поэтому, если что-то из этого выпить перед выходом на улицу, организм будет терять ещё больше собственного тепла. Душ, который вы приняли перед тем, как поехать на работу, может ускорить переохлаждение, если не до конца высушить волосы.

При этом выходить на мороз голодным врач тоже не советует, так как при расщеплении белков выделяется тепло. Также не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку из-за него человек не в состоянии почувствовать степень обморожения тела. Курение на холоде может привести к обморожению конечностей из-за нарушения циркуляции крови.

— Нельзя стоять на одном месте, необходимо всё время двигаться. Также опасно садиться на снег или на холодные предметы — к примеру, металл и бетон. В этом случае увеличивается теплоотдача, человек будет стремительно терять тепло, — рассказала Борисова.

Как писал ранее Лайф, в Центральной части России в ближайшую неделю дневные температуры будут в рамках от –10 до –15 градусов, а по ночам — до –15...–20 градусов. Синоптики не исключают, что морозы могут задержаться в регионе и на более продолжительное время.