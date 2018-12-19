Паромная переправа между Сахалином и материком закрыта из-за циклона

Паромная переправа Ванино — Холмск, соединяющая Сахалин с материковой Россией, была закрыта из-за циклона, который пришёл в Охотское море. Об этом сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

— По информации ОАО "Сахалинское морское пароходство", с 19 декабря 2018 года в связи с влиянием циклона на Охотском побережье закрыта паромная переправа Ванино — Холмск, — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидаются сильные порывы ветра и волны несколько метров в высоту. Улучшения ситуации ждут только тогда, когда на побережье пробьётся Сибирский антициклон.