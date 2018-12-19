В США зафиксировали рекордное число смертей от огнестрельного оружия в 2017 году

За прошлый год в Соединённых Штатах от огнестрельного оружия погибло почти 40 тысяч человек.

2017 год в США стал рекордным по числу смертей от огнестрельного оружия за всю историю ведения подобной статистики — 39 773 случая. Об этом сообщает CNN.

Показатель смертности на 100 тысяч человек вырос до отметки 12. В прошлый раз столь большое число подобных смертей было зафиксировано в 1999 году — тогда от огнестрела погибло 28 874 человека (10,3 на 100 тысяч человек).

Статистика смертности от огнестрелов включает в себя смертельные исходы от убийств и самоубийств, непреднамеренные смертельные случаи, смертельные случаи во время военных операций и случаи, обстоятельства которых неизвестны. Впервые записи о подобных смертях стали вестись в 1979 году.